Jazz co quinteto Xacobe Martínez e máis Límbico

Ames. O Pazo da Peregrina será o escenario do Ames Jazz esta fin de semana. O festival celebra o seu quinto aniversario con importantes novidades que pasan por unha nova imaxe, por dobrar os días do evento, incorporar a proxección de dous filmes relacionados con este xénero musical e por incluír servizo de bar durante o festival. O jazz inundará os xardíns do pazo cunha parella de concertos este venres 1 de xullo da man do quinteto Xacobe Martínez Antelo e o sábado 2 de xullo coa banda Límbico, sempre ás 22.30 horas. Antes, ás 20.00 horas proxectaranse no interior do Pazo da Peregrina dous documentais para afondar aínda máis neste xénero musical. Na primeira xornada proxectarase Thelonious Monk: Straight, No Chaser e e na do sábado quenda para Keith Jarrett: The Art of Improvisation. Ademais, a vermutería e coctelería O Transistor instalará unha barra de bar no festival (servirá antes e despois dos filmes e durante os concertos). M.M.