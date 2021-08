La Policía de Teo se suma a los controles de alcohol y

Teo. La Policía Local de Teo se suma hasta el próximo día 8 de agosto a la campaña de controles intensivos de drogas y alcohol en la conducción colaborando así con la iniciativa de la Dirección General de Tráfico. De esta forma, los automovilistas podrán encontrarse dispositivos a cualquier hora y en una amplia batería de carreteras del término municipal.

La noticia llega después de que este cuerpo policial incrementase a principios de año los controles durante las jornadas festivas del mes de marzo (como el puente del día 19 o la Semana Santa), incluyendo más operativos en las carreteras locales con patrullas de refuerzo del servicio dirigidas a garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria y la vigilancia de la seguridad viaria. Y ya entonces había saltado entre las conclusiones de los agentes un evidente aumento de los conductores que circulaban con alcohol o estupefacientes en su organismo.

MÁS DE TRES MIL. En concreto, dicho refuerzo policial incluyó “45 controis a pé de estrada cun volume de 3.360 vehículos inspeccionados, cunha media de 80 por punto de control. Fixéronse 82 propostas de sanción que se repartiron do seguinte xeito: 25 por alcolemias positivas; 7 por drogas no organismo, e as outras por infraccións contra a normativa de tráfico (uso teléfono móbil, cinturón, ITV, seguros e outras tipoloxías)”, aportan. Acaban subrayando el “notable incremento dos positivo, con reincidencias na mesma semana”. m. outeiro