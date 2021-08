La Xunta dice que cumple la ratio en Sabaxáns y el BNG pide consello escolar

Brión. Los padres de alumnos de la escuela brionesa de Sabaxáns continúan con sus movilizaciones, tras completar una andaina para impedir que desaparezca un aula y se concentren en una misma clase 18 alumnos.

La Xunta, a su vez, adelanta que la medida que quiere poner en marcha “cumpre as ratios” de un máximo de 25 alumnos juntos en Infantil y que, de cualquier modo, “o centro vai contar cos docentes e recursos”. Y el Gobierno central defiende que no se necesitan distancias en una burbuja infantil. Los progenitores, sin embargo, no lo ven así, ni tampoco el Concello o la oposición del BNG, que se sumaba a las reivindicaciones, junto a su diputada Iria Carreira, instando a que la administración local constituya el Consello Escolar Municipal “para anticiparse aos problemas e darlles unha resposta coordinada”. m.m.