Lavado de cara ás pistas deportivas dos centros escolares amesáns

AMES. O Concello de Ames vai pór en marcha unha profunda reparación das pistas deportivas dos centros escolares CEIP de Barouta e CEIP Agro do Muíño. Coa idea de inspeccionar o estado no que se atopan desprazouse ata o lugar o concelleiro de Educación, David Santomil. Os labores poranse en marcha no marco do Plan de Mellora de patios escolares do Concello. Dito proxecto contempla neste ano 2021 a reparación dos patios destes dous centros situados en Barouta e Ortoño respectivamente. A contía da execución é de 34.998,99 euros. As actuacións que se van realizar consisten no acondicionamento do terreo, na limpeza con auga a presión do pavimento, os revestimentos interiores e acabados, así como o pintado de liñas con pintura. Con respecto aos prazos consideran necesario e suficiente un período de dous meses. C.E.