Lembran a necesidade de alternativa e fondos para humanizar O Milladoiro

A Maía. O BNG de Ames pregúntase, no seu balance do segundo semestre de 2022, cal é “o compromiso real do Goberno coa humanización de Rosalía de Castro”, ao lembrar que “non hai ningunha partida nos orzamentos 2023”, e que non se atenderon as súas propostas para procurar alternativas “que fagan realmente posible” abrir ás persoas O Milladoiro, onde viven unhas 15.000 almas e transitan 24.000 vehículos ó día.

Concretamente, os nacionalistas sinalan os “serios problemas” de ruído, seguridade viaria, contaminación ou o esforzo para atopar praza para aparcar, asuntos nos que “todos e todas estamos dacordo”. Por iso, dende o BNG aseguran que sempre “estivemos do lado da Plataforma pola Humanización da N550 e acollimos con satisfacción o anuncio do Ministerio de Transportes dun proxecto de oito millóns de euros con este fin”. Ademais, e seguindo o exemplo de Pontevedra, suliñan que “esta transformación é posible, pero sempre que se proxecte con alternativas, de aí as emendas do deputado do BNG en Madrid, Néstor Rego”, e que foron rexeitadas a pesar de que o candidato local David Santomil acudise alí a defendelas e divulgalas.

E tamén lamentan que non se aborden nin admitan propostas para darlle alternativa ao tráfico ante a imposibilidade de facer unha circunvalación, “como estender a gratuidade da AP-9 nun tramo maior có actual, abrindo unha nova saída/entrada”, desbotándose “crear un sistema de transporte urbano moderno e racional e favorecer outros xeitos de moverse”. m.M.