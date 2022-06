Levan o mal estado do bus en Negreira e os cambios de horario ao Parlamento

Negreira. O PSOE esixirá no Parlamento de Galicia que a empresa concesionaria do transporte interurbano de viaxeiros solucione de inmediato os problemas que está a padecer a veciñanza de Negreira, procurando que os cambios das frecuencias sexan puntuais e consensuados ca alcaldía (atendendo as necesidades dos usuarios) e que usen uns vehículos axeitados.

Será este mércores cando os socialistas reiteren na sede lexislativa galega as queixas trasladadas xa a Mobilidade, pero sen solucionar. Entre elas, as relacionadas co adianto ou atraso de horarios ou coa supresión de frecuencias “por vontade da empresa, sen motivo aparente”, segundo os viaxeiros. Do mesmo xeito, citan que “recentemente, a concesionaria informou un venres de que o luns seguinte poría en marcha novos horarios de autobuses sen que estes fosen consensuados nin dialogados co concello”. E tamén que hai poucas semanas o Concello era informado “de que en período non lectivo as persoas usuarias da ruta Serra de Outes-Campolongo-Negreira terán que chamar para solicitar e facer uso dese transporte “, sen esquencer os retrasos nas liñas escolares ou o mal estado e falta de hixiene dos autocares. O.D. Vilar