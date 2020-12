Liberan ao conductor dun camión que envorcou en Negreira

Os servizos de emerxencia liberaron esta tarde a un home que quedou atrapado debaixo da cabina do camión que conducía ao tratar de realizar unha manobra no lugar de Forniños, en Negreira. O camioneiro foi evacuado en ambulancia ata o centro hospitalario de referencia, e non se teme pola súa vida (sufriu lesións nunha extremidade).

Segundo o relato dos bombeiros xalleiros, “iniciamos as tarefas para levantar a cabina do camión mediante equipos de elevación pneumáticos e ferramentas de excarcelación, e mentras traballabamos chegou ó punto o GES de Brión, os cales colaboran con nosco dende ese intre. Debido a que o terreo estaba encharcado pola auga de escorrentía da choiva, alongáronse moito as tarefas de excarcelación, xa que era extremadamente compricado facer un punto firme para conseguir elevar a cabina. Logo de aproximadamente unha hora e cuarto de traballo, conseguimos liberar ó accidentado”.

O incidente produciuse ao fío das 16.15 horas deste luns na parroquia de Xallas. De acordo co relato da persoa particular que chamou ao 112, un veciño advertiulle dun home que necesitaba axuda ao rematar atrapado debaixo dun camión. Pasouse aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, co fin de prestar asistencia ao ferido coa maior brevidade posible, comunicaron a mobilización do helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero, finalmente, o condutor do vehículo foi encamiñado ao hospital en ambulancia.

Ademais, solicitouse a intervención dos Bombeiros de Santa Comba e dos efectivos do GES de Brión. Ata o lugar tamén acudiron os axentes da Policía local e da Garda Civil de Tráfico co fin de restablecer as condicións de seguridade na vía.