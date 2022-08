Licitan la peatonalización del centro de Bertamiráns

A Maía. La junta de gobierno de Ames acaba de aprobar el expediente de licitación, mediante procedimiento abierto simplificado, de la obra para la creación de una almendra central en el núcleo urbano de Bertamiráns, gracias a la cofinanciación de por los fondos FEDER.

El tripartito recuerda que la urbe sufre los problemas típicos de las poblaciones con un crecimiento rápido y mal planificado: escasez de servicios y zonas verdes por número de habitantes, falta de espacio para la interacción vecinal, elevada contaminación acústica y gran cantidad de tráfico rodado por el centro que impide la creación de espacios de centralidad en el núcleo, que los haga atractivos para el paseo, las compras y el ocio.

Por ello, se expone la necesidad de crear un eje vertebrador de todo el núcleo a través de la peatonalización de calles y la creación de un espacio ciudadano que favorezca el paseo sin coche.

Afectará a la avenida da Maía, rúa Alcalde Lorenzo y praza da Maía, a la que se le dará continuidad aumentando el espacio peatonal. Pero también a las rúas do Ameneiral (con plataforma para enlazar con la praza do Concello) y Entrerríos, en cuyo cruce con Ameneiral habrá medias para calmar el tráfico. Y se dará continuidad a la praza da Maía porla travesía da Peregrina en su acceso al parque do Ameneiral, conectando con un itinerario a los colegios. M.M.