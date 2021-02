Limpieza de playas y formación de socorristas con la Diputación

Non parece que lle deamos a importancia debida ás iniciativas para retirar lixo do litoral. E pode ser, como apuntaban os responsables de Adega, porque o seu traballo é puntual: é dicir, unha vez que se limpa unha praia, a propia mecánica das mareas máis os malos hábitos que aínda temos (dende soterrar as cabichas ata abandonar os papeis dos xeados) poden tirar horas de esforzo nun plis. E algo semellante pasa cos socorristas, aos que non lle damos a importancia debida os que sabemos (ou pensamos que sabemos) nadar. Pois ben, o erro e maiúsculo, non só porque polo menos nos tres meses de verán é importante que poidamos pisar a area sen que nos dea noxo, senón porque ante a forza do mar sempre quedamos cativos.