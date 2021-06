Los socialistas pedirán en el Parlamento una nueva evaluación de impacto ambiental

teo. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, participó en la manifestación convocada por la Plataforma Casalonga Libre de Residuos para reclamar a la Xunta que la restauración de la mina se haga “dende o respecto ao medio ambiente”. “Non pode converterse nun vertedoiro”, dejó claro el líder del PSdeG, exigiendo al Gobierno gallego “compromiso co medio ambiente, coa sostibilidade” y rechazando “modelos doutra época”. Después de expresar su respaldo a las reivindicacións de la plataforma, Gonzalo Caballero avanzó que la diputada socialista Noa Díaz llevará al Parlamento de Galicia “a esixencia de que a Xunta volva avaliar a declaración de impacto ambiental” del proyecto de restauración de la mina que presentó la empresa. “Ten que ter en conta os requisitos medioambientais do século XXI e non do século XX”, advirtió el dirigente socialista, consciente de que hay informes existentes que reflejan la situación de la zona hace más de veinte años. Ccon Gonzalo Caballero participaron en la protesta los diputados socialistas Noa Díaz y Martín Seco, la teniente de alcalde de Teo –donde está la mina–, Uxía Lemus; y alcaldes de la zona, como el de Ames, Blas García, o el de A Baña, José Antonio Pereira. e.p.