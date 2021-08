Luz verde a la restauración y expropiación de Casalonga

Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta acaba de dar luz verde a la actualización del plan de restauración de la explotación minera Casalonga. Asimismo, también aprobó la expropiación del vial que atraviesa ese mismo entorno a favor de la explotadora Toysal.

Al respecto, la autorización del plan queda sometida al cumplimiento por parte de la citada empresa de dos obligaciones. Por un lado, que presente en el plazo de un mes (desde la notificación) la justificación del depósito de una garantía financiera que responda del cumplimiento del plan de restauración, por importe de 134.402 euros. Pero también a la revisión del plan de restauración cada cinco años y su modificación en caso de haberse producido cambios sustanciales.

Este plan que se acaba de aprobar es el tercero presentado por Toysal, después de que los dos anteriores hubieran sido rechazados por no superar los requisitos ambientales exigidos. Y, según la Xunta, no introduce variaciones relevantes con respeto al que se ratificó en el año 2002, ya que solo modifica “o posible destino final do terreo, que o plan anterior contemplaba como uso industrial e o actual como uso forestal, tendo en conta, así, os usos do solo da contorna e a normativa urbanística” de Teo.

Apuntan que era necesaria esta actualización para adaptarse al Real Decreto 975/2009 de 12 de junio sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de espacios mineros.

Además, la Administración autonómica también declara la necesidad de ocupar una franja del antiguo trazado de la DP-0205 a favor de Toysal “para o desenvolvemento normal dos traballos de aproveitamento en condicións de seguridade, da forma menos molesta e máis directa”, iniciándose con la publicación el trámite expropiatorio.

Hay que recordar que la firma solicitó en 2020 este expediente basado en la necesidad de la ocupación de esta zona para su uso en el proceso de explotación de la cantera, identificando cómo propietario a un particular. Durante la información pública se recibieron varios alegaciones, como la del Concello de Teo, que defiende que es el titular del vial a expropiar.

INFORMES. Pero tras recabar los informes de la Consellería de Medio Rural y Diputación coruñesa, en el primero caso se indica que el bien objeto de expropiación era preexistente a la concentración parcelaria, por lo que el proceso no alteró su titularidad; mientras que el organismo provincial emite un informe que acredita que el tramo fue objeto de permuta, y quedó como propiedad privada.

A la vista de estos informes y del de la asesoría jurídica de la Xefatura Territorial de la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, se resuelve declarar la necesidad de ocupación del bien atendiendo a la normativa vigente en esta materia.