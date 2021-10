Malestar de un usuario de Correos ante las demoras

Ames. Un vecino de Bertamiráns, L.A.G., usuario de los servicios de Correos, mostraba su “perplexidade” tras ser informado de que un paquete con destino a la localidad de Vilagarcía, situada a 50 kilómetros de la capital de Ames, tardaría cuatro días en llegar a su destino.

De esta manera, el cliente de la sociedad estatal acudía el pasado jueves día 14 por la tarde a entregar un envío de 1,7 kg en la oficina de la praza da Maía. Tras consultar cuándo podría llegar el envío a la citada localidad pontevedresa, le transmitieron que no estaría allí hasta el lunes, ofreciéndole, eso sí, la posibilidad de que el destinatario lo tuviera en sus manos antes de las 14.00 horas de ese día 18, abonando los 15,57 euros de rigor.

“Así o fixen, pero o que non é concebible é que no século XXI demoren ata catro xornadas en levar un envío de non demasiado peso ata unha localidade que está a apenas unhas decenas de quilómetros”, afirmó visiblemente molesto. o.d. vilar