Malestar tras casi tres años de espera para poder cruzar sin jugarse la vida en Reborido

Teo. “Case tres anos despois de que reclamáramos un paso de cebra para cruzar sen risco en Reborido, seguimos igual”. Es el testimonio de uno de los 300 firmantes que urgen el pintado y señalización de este elemento, y que ahora tendrán que reclamárselo al regidor de Teo, tras retirarle las competencias al PSOE.

“Somos pais, algúns do Milladoiro, pero tamén da zona das Galanas, e estamos obrigados a levar aos nosos cativos en coche ata o xinmasio da zona polo risco que teñen á hora de cruzar, sobre todo en inverno, cando non hai nada de luz”, apunta uno de ellos. Recuerdan que se reunieron con la edila Uxía Lemus en su día, y que no les puso pegas, además de contar con un informe de la Policía Local... pero siguen igual.

Se trata de un tramo viario municipal que, al parecer, estaba pendiente de los permisos para mover el cableado, algo que ya se logró y se pudo completar, al tiempo que desde Fomento se solicitó una luminaria y reubicar contenedores. M.M.