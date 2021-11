María Rivas traslada ao alcalde de Dodro o respaldo do Goberno ás políticas de recuperación medioambiental

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, trasladou hoxe ao alcalde de Dodro, Xabier Castro, o respaldo do Goberno ás políticas de recuperación ambiental no municipio. Así o indicou no transcurso da visita realizada ao Concello e á contorna das Brañas de Laíño.



María Rivas, que estivo acompañada polo xefe da Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil; supervisou xunto co alcalde os traballos de recuperación e renovación levados a cabo nos accesos ás Brañas.



A actuación por parte da Demarcación de Costas consiste na naturalización dun espazo que nestes momentos é un vial de tráfico rodado para reconvertelo nunha senda peonil e ciclista, que mellorará a protección ambiental e a conservación desta zona protexida.



Utilízanse para iso materiais granulares que servirán de base do pavimento e realizaranse as obras complementarias para asegurar a perdurabilidade da actuación que se desenvolve en máis dun quilómetro de lonxitude. O orzamento supera os 70.000 euros.



Concello e Demarcación de Costas traballan conxuntamente na recuperación ambiental da zona. De feito, o departamento do Ministerio de Transición Ecolóxica ten previsto autorizar ao consistorio a concesión dos terreos necesarios para xestionar o espazo cos veciños e permitir os usos tradicionais, cuestión na que avanza precisamente o goberno municipal.



Será a partir desa concesión cando se definan as colaboracións de Costas e do Ministerio de Transición Ecolóxica na recuperación das Brañas, tendo en conta para iso o proxecto que queira desenvolver e presentar o Concello.



María Rivas analizou tamén co alcalde o proxecto de renovación da iluminación pública subvencionada polo Ministerio de Transición Ecolóxica a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE).



Este plan xa foi licitado por parte do goberno municipal e prevé a renovación da iluminación en varios lugares do Concello como son Lestrove, Bexo e Tallós. O proxecto inclúese dentro do plan de axuda ás entidades locais para proxectos de investimento en economía baixa en carbono e ten un importe de 128.000 euros.



O oitenta por cento do investimento, 102.000 euros, corresponde ao IDAE, mentres que o Concello achega 26.000 euros. Actuarase sobre 371 puntos de luz, estando previsto un aforro enerxético do 64,4 por cento e un aforro económico de 9.100 euros anuais para as arcas municipais.



Por outra banda, a subdelegada do Goberno quixo poñer en valor o esforzo do goberno municipal na redacción do Plan Turístico Sostible de Dodro, que o Concello presentou á convocatoria extraordinaria do “Plan de Sustentabilidade Turística en destinos para Entidades Locais 2021” realizada pola Secretaría de Estado de Turismo. O custo desta iniciativa elévase a 1,2 millóns de euros.



Tal como detallou o alcalde á subdelegada do Goberno, a intención do Concello coa solicitude destas axudas é a transformación e creación dunha oferta turística sostible e responsable co medioambente, todo iso cunha adecuada planificación previa.



Para iso preténdese potenciar os valores culturais, naturais e paisaxísticos do municipio de forma sostible e atraer a un turismo concienciado e respectuoso co medio ambiente. Plantexase a súa consecución a través da promoción do turismo activo e dos costumes tradicionais, xunto cunha axeitada actualización dixital.



Así, quérese crear unha percepción do concello como un lugar de lecer desvinculado da estacionalidade, moderno pero en contacto coas súas raíces culturais e respectuoso cos seus recursos naturais e patrimoniais.Así lo ha indicado en el transcurso de la visita realizada al Ayuntamiento y al entorno de las Brañas de Laíño.