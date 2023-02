Marilar Aleixandre achega ‘As malas mulleres’ a Teo

CACHEIRAS. A narradora, poeta e tradutora Marilar Aleixandre presentará este mércores, día 8 ás 20.30 horas na Mediateca O Grilo, de Cacheiras, a obra As malas mulleres, galardoada co Premio Nacional de Narrativa 2022. Unha crónica sobre a situación carcelaria das mulleres no século XIX coa que a autora “pon o acento nas desigualdades e, á vez, ofrece unha mirada esperanzadora: a capacidade de resiliencias e emancipación do ser humano, destacando a importancia da sororidade e do compromiso cos demais”, sinala o xurado. J. M.