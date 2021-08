Más críticas por falta de desbroce en Bertamiráns

ames. Después de que vecinos del entorno de la avenida da Peregrina mostrasen su malestar por la presencia de desperfectos y una auténtica selva de matorrales tras la guardería municipal, ahora se unen otros lugareños de la capital municipal que exigen que se les atienda.

Este es el caso de Javier, que remite una imagen y testimonio en el que lamenta “el estado de varias fincas en el centro de Bertamiráns”. Además, recuerda que la administración es conocedora de su estado, pero sin que se decida a desbrozar o a obligar a cortar a los propietarios: “Después de hablar varias veces con el Concello y no dar solución, no se me ocurrió más que enviarlo a la prensa que a veces tienen apartados para expresarse los ciudadanos”, como es el caso de EL CORREO, el periódico de la capital de Galicia y comarca.

Recordar, por último, que una familia de Ventosa denuncia que cada año están rodeados de maleza sin que nadie actúe a tiempo. m.m.