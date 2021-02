Material de apoio para o voluntariado boqueixanés que forma Protección Civil

BOQUEIXÓN. A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) do Concello de Boqueixón vén de recibir unha tenda de campaña que servirá para o desenvolvemento dos seus labores de apoio. Este material foilles entregado polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, a representantes de 19 agrupacións de Protección Civil. Segundo explicaron dende a Xunta de Galicia, este novo material “reforzará o equipamento para desenvolver as súas intervencións e os labores de prevención de riscos en condicións de seguridade e co instrumental preciso”. A dotación deste instrumental foi posible a través da orde de axudas do Goberno galego para dotar ás Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil con equipacións de emerxencias. O investimento total neste senso para toda a comunidade foi de 934.000 euros. A.P.