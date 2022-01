Mellorarase a estrada amesá que vai do Vilar ata O Mercuto

Ames. O goberno tripartito amesán aprobou a adxudicación do proxecto de mellora da estrada que conecta as aldeas do Mercuto e O Vilar, na parroquia da Ameixenda. As obras, incluídas no plan POS+ 2020 da Deputación da Coruña, foron adxudicadas á empresa Martínez Montes e Hijos S.L., por un importe de 80.978 euros e seis meses como máximo de execución.

Renovarase alí o firme ao longo de 1,14 quilómetros, e tamén as gabias e a drenaxe ou a recollida de pluviais. Está previsto realizar estes traballos nunha estrada cun firme en mal estado, na que se busca eliminar fochancas e ampliar a anchura das beiravías, ao tempo que se vai facilitar a drenaxe e recollida de augas. E comezarase coa reparación das fochas existentes e o perfilado das mordentes con grava e tratamento asfáltico semiprofundo.

A intervención continuará coa aplicación de 5 centímetros de aglomerado en quente tipo AC16 B50/70, co fin de obter unha capa de rodaxe uniforme e segura. Ademais, fresarase o pavimento do principio e do final do tramo de actuación, de 15 e 8 metros de lonxitude respectivamente. Executaranse 105 metros de gabias de seguridade e escavaranse para instalar tubaxes de PVC de 400 mm. M.O.