Mercado navideño todo el fin de semana en Negreira

Negreira. La praza do Concello de Negreira acogerá un mercado navideño este fin de semana con 45 puestos de artesanía y alimentación. La programación incluye, el sábado, la apertura del evento a las 11.00 horas, para continuar, de 11.30 a 14.30 horas, con hinchables para los chavales y talleres. A mediodía animará el entorno la charanga Tíralle do Aire y, media hora después, turno para la Escola Municipal de Pandeireta de Negreira. Por la tarde, 16.30 horas, se sorteará la cesta de la ANPA Barcalesa; de 16.30 a 19.30 vuelven los hinchables y talleres; de 17.00 a 19.00 h visita de Papá Noel; a las 18.00, Tíralle do Aire y a las 20.30 horas, nuevo sorteo. El domingo, apertura a las 11.00 horas, hinchables y talleres; sorteo (12.00) y juegos tradicionales (16.30 h.), más actuaciones del Grupo de Gaitas Veiga do Cotón (11.30 h.); de la Escola de Música Tradicional Galega de A Baña (13.00 h.); Grupo de Gaitas de Veiga do Cotón (18.00 h.) y batucada con Latexo (20.15 h.). M. Manteiga