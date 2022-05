Miñones anuncia que o Goberno inviste 1,5 millóns en modernizar Vedra

Vedra. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, visitou este mércores o Concello de Vedra para supervisar as actuacións de mellora de servizos públicos financiadas polo Goberno e trasladarlle ao seu alcalde, Carlos Martínez Carrillo, as liñas de axuda estatais das que se pode beneficiar a súa veciñanza.

Durante este encontro, ao que tamén asistiu a subdelegada, María Rivas, o delegado reafirmou o compromiso do Goberno co municipalismo e coa mellora dos servizos públicos e da calidade de vida da poboación dos pequenos concellos. “Este Goberno está a impulsar a transformaciónverde, a transición dixital e a reactivación socioeconómica de Vedra e da súa poboación cun investimento de preto dun millón e medio de euros”, subliñou Miñones despois achegarse ao pavillón deportivo municipal no que darán comezo as obras de mellora de eficiencia enerxética subvencionadas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica.

Miñones destacou o investimento en Vedra en tres eidos: transición enerxética, transición dixital, e fomento do emprendemento. Sobre o primeiro, apuntou que o Ministerio para a Transición Ecolóxica está a financiar con 1,2 millóns “tres proxectos que apuntalan a transformación verde deste concello”. Referiuse así á renovación do alumeado público do termo municipal (796.431 euros) e á mellora do illamento da gardería (138.792,18 euros) e do pavillón (235.714 euros) para mellorar a súa eficiencia enerxética. arca