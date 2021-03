Miñones: mudo en el pleno que intentó bajar impuestos a pesar de su magnífico salario

Que el tripartito conformado por el PSOE, BNG y Podemos iba a votar en contra de una bajada generalizada de tributos locales pese a la crisis que está sacudiendo a empresarios y vecinos de Ames, estaba visto. Pero que el regidor José Miñones, con un sueldo anual de 54.546 euros, ni abriese el pico para intentar defender su rotunda negativa al alivio fiscal no sólo ha levantado ampollas, sino que está siendo calificado de indecente por parte del pleno.

Y así fue en una de las sesiones telemáticas más surrealistas de la historia de la capital maiana, ya que si se antoja temerario aumentar gravámenes (como el IBI) que se repercuten igual a un millonario que a una familia trabajadora, aún no está inventado el epíteto para calificar la callada por respuesta que decidió dar un ejecutivo local que detrae cada temporada más de 400.000 euros en sueldos.

Únicamente la edil Genma Otero se dignó a ilustrar al auditorio, pero para calificar de “demagoxia” las motivaciones populares y espetar que “aceptar a proposta suporía para o Concello poñer un freo nas políticas públicas amesáns, unha redución no gasto e unha merma na calidade dos servizos, actividades e investimentos públicos; poríanse en perigo as políticas sociais e incumpriríase a legalidade do principio de estabilidade orzamentaria”.

Luego anunció que tampoco pensaba dilatar más su testimonio, pese a los jugosos 40.909 € que se embolsa al año por un voto totalmente irrelevante (socialistas y nacionalistas suman mayoría).

ARGUMENTO. Quien sí se quiso extender sobre la reducción solicitada en los tributos maianos fue Ramón García Argibay, portavoz del PP, quien recordó a sus bien remunerados compañeros de Corporación que “temos o deber de intentar que esas familias que teñen ó seu pai ou á súa nai en ERTE, no mellor dos casos cun 30 % menos de ingresos, poidan manter a súa calidade de vida; temos que pensar que esta crise pandémica está aumentando o número de persoas que están quedando en paro”.

Y tampoco se olvidó el líder de la oposición de dejar claro que “esta situación está deixando a moitos autónomos e persoas que traballaban dun xeito non regulado, sen ingresos, en situacións de extrema precariedade cun futuro incerto e cun alto grado de desánimo; temos que pensar nas secuelas laborais da COVID, que non son outras que máis desemprego xuvenil, e na expulsión do mercado laboral de miles de traballadores e onde as mulleres serán considerablemente e especialmente as máis afectadas”, animando sin éxito a secundar sus propuestas.

El caso es que, por parte de la oposición, Ciudadanos sólo secundó tres de los diez puntos, defendiendo que esta sesión debería haber llegado antes de la de presupuestos, y Ames Novo únicamente respaldó la moderación del IBI.

Los gravámenes en los que el PP pretendía ahorrarle cuatro millones a sus convecinos fueron los impuestos sobre bienes inmuebles, vehículos de tracción mecánica, incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y sobre construcciones, instalaciones y obras, sin olvidar las rebajas en las ordenanzas por tasa por actividades y servicios relacionados con la higiene urbana; la fiscal reguladora de la tasa por el suministro y depuración de aguas residuales o la que regula los abastecimientos.

Por último, se eliminarían la ordenanza de la tasa por licencia de apertura de establecimientos; la de expedición de documentos administrativos y, para acabar, la de expedición de licencias urbanísticas.