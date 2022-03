Ames . Baixo o lema Igualdade: o único camiño posible, a asociación Mulleres de Seu, integrada por socias da cooperativa e da plantilla de traballadoras de CLUN, encabezadas polo consello rector, o director xeral e membros do consello lácteo, celebraron un acto simbólico conxunto para conmemorar o 8-M.

Durante o acto, que tivo lugar ás 12.30 horas na sede de CLUN, deuse lectura a unha declaración na que se fixo fincapé no factor da sustentabilidade, sinalando que “o coronavirus puxo de manifesto que a protección e conservación dos espazos naturais ten repercusións concretas na saúde e o benestar das persoas”, ó tempo que pon en valor o papel de quenes viven no rural. “A igualdade é o único camiño posible para lograr un medio rural habitable, habitado e sostible”, din as integrantes de Mulleres de Seu.