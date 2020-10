Náuseas en Teo ante las nubes de moscas que invaden Vilar

“Non podemos abrir as fiestras, e aparecen ata nas tazas do café; estamos desesperados”. Habla Pilar, residente en una de las veinticinco viviendas de la aldea de Vilar (Teo) que llevan sufriendo la invasión de densas nubes de moscas desde hace varios años, “pero é que o que pasou en 2019 e 2020 non ten xeito”.

Achacan el problema a una explotación agraria, y aseguran que sólo se palía un par de días cuando fumigan la zona.

Además del lógico asco que produce entre los afectados encontrarse insectos hasta en la comida, los lugareños lamentan la ausencia de soluciones, “porque fomos ao Concello de Teo e dixéronnos que non é cousa deles; logo acudimos á Xunta, e parece que mandaron a uns técnicos un día, logrando que fumigaran, pero a tranquilidade durou moi pouco, e ata nos reunimos para ver a posibilidade de ir ao xulgado, pero os custes son excesivos”, lamentan las mismas fuentes.

Al parecer, sospechan no sólo que las vacas tengan que ver en el problema, sino que aluden a la existencia de un pozo negro en el entorno, “e a realidade é que nos din que a granxa ten todos os permisos en regla”, indican. De esas veinticinco casas que conforman la aldea, a un par de kilómetros de Pontevea, Pilar asegura que “cinco veciños xa non veñen por este problema”, alertando de que hay personas enfermas y que “se en 2019 a cousa foi fatal, neste ano foi horrible: empezaron as moscas xa en febreiro”.