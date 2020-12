“Nos adelantamos al virus y ya se elaboró un protocolo en febrero”

Si Sabina Salvado, usuaria de la residencia Los Arcángeles de Teo, aseguraba sentirse “muy feliz” al recibir la primera vacuna contra la COVID en la comarca, no le va a la zaga la directora del centro, Isabel Patiño. Y es que no sólo alude a que la pandemia le robó horas de sueño, sino que muestra su satisfacción por no haber sumado ni un contagio.

La tensión sufrida estos meses sólo la pueden explicar ustedes...

Sí. Fue una temporada durilla, pero hay que resaltar que no tuvimos contagios. Y pienso que no se debe tan sólo a la suerte, sino al buen equipo que tenemos, que se cuidó mucho, pero también a la colaboración de las familias y a la manera de administrar este centro residencial: nos adelantamos, y a finales de febrero ya elaboramos un protocolo y tomamos medidas.

¿Y cómo vieron venir el virus?

Escuchamos que ya había llegado a Madrid, y sabíamos que en Italia había casos. De cualquier modo, antes, con la gripe aviar, también se elaboró un protocolo, pero por suerte no lo tuvimos que aplicar.

¿Cómo organizaron las visitas?

Cuando se pudieron retomar las visitas se hicieron restringiéndose a una persona por usuario, siempre con todas las medidas de higiene, mampara y en un lugar específico.

¿De qué manera se plantea 2021?

La vacuna administrada a nuestros 32 usuarios y 18 trabajadores se presenta como algo esperanzador, y la sensación es que quedas más tranquila, con menos miedo a que entre el coronavirus y fallezcan personas. Sería tremendo, algo que no me dejaba dormir, sobre todo por la responsabilidad que asumes hacia esas personas y también por los empleados de Los Arcángeles.

Su sector es, evidentemente, prioritario en esta pandemia. Pero otros gremios también lo pasan mal...

Ahora ya podemos respirar un poco más tranquilos, y tenemos también esperanza por el resto de la población a la espera de que vuelva la normalidad, incluyendo al comercio o al sector hostelero, cuyos integrantes también resultaron muy afectados por las restricciones. Me preocupa la evolución de la economía.

Por curiosidad: ¿tienen ahora la misma demanda que hace un año?

Está claro que no tenemos el mismo número de llamadas por nuevos ingresos, pero seguimos recibiéndolas y en las últimas horas, por ejemplo, se interesó una nueva usuaria.