Novo consello para velar pola cultura dos amesáns

A Maía. Blas García, rexedor amesán, e a concelleira de Cultura, Natividade González, participaron xunto ao persoal municipal deste departamento no acto de constitución do Consello Sectorial da Cultura. Trátase dun órgano que canaliza e promove o diálogo, a participación e o encontro entre todos os axentes interesados no eido cultural.

Entre as competencias deste novo consello destacan a intención de fomentar a protección e a promoción da calidade de vida dos sectores, entidades e persoas implicadas así como informar ao Concello dos problemas específicos que teñen. Ademais, o emerxente órgano deberá propoñer solucións alternativas aos problemas do gremio, coa obriga municipal de estudalas e, se é o caso, consideralas. E tamén fará un seguimento dos acordos adoptados por parte da administración local sobre as propostas deste órgano sectorial e trasladará os consensos acadados e informes que os avalan.

A esta posta de longo foron convocadas tamén as 51 entidades que están inscritas no Rexistro Xeral de Asociación de Ames, xa que todas elas formarán parte da composición do novo consello. O órgano contará cunha listaxe de vogais, e dende o departamento de Cultura presentarase nos vindeiros días un borrador do regulamento de funcionamento, aberto ás achegas deses colectivos. m. outeiro