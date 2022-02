Novo Gadis entre a avenida da Maía e rúa do Pedregal

Bertamiráns. Comezaron as obras para construír un novo centro comercial de Gadis nunha céntrica parcela de Bertamiráns, a carón da escola Merlín. Deste xeito, unha empresa punteira no sector comercial como é Gadisa vai ampliar a oferta comercial xa existente.

O edificio, que terá acceso dende O Pedregal e dende a avenida da Maía, disporá de soto, planta baixa e primeira planta. Haberá un aparcamento exterior e outro no soto do edificio, sumando 113 prazas de estacionamento. A planta baixa contará cunha superficie de 1.588 metros cadrados que acollerán un supermercado cunha superficie de venda de 970 metros cadrados e un aforo total de 367 persoas. O citado proxecto ten un orzamento de execución material de 1.404.001 euros. O novo centro comercial construirase nunha parcela de 4.587,10 metros cadrados (a metade dun campo de fútbol) que está próxima á Praza de Chavián, en Bertamiráns. Está prevista unha construción de 3.416,38 m2. A parte frontal estará situada cara O Pedregal. Terá acceso tanto dende a rúa do Pedregal como da avenida da Maía. O alcalde do Concello de Ames, Blas García, explica que a iniciativa “permitirá a creación de novos postos de traballo e dinamizará o sector comercial de Bertamiráns”, mentres que o edil de Urbanismo felicítase por ter superado os “atrancos tecnicos”. M. Manteiga