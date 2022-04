Nuevos servicios: al futuro Gadis se sumará un hotel con ochenta habitaciones

El pleno del estado del Concello de Ames volvió al auditorio de O Milladoiro, en su quinta edición, para que el triapartito hiciera balance de la gestión y la oposición, de sus demandas. Entre los temas con enjundia, algunos ya anticipados, como la elaboración por parte del Ejecutivo estatal del plan para humanizar la mayor urbe o nuevas vías de acceso desde Santiago, pero también otros novedosos, como la elaboración de un Plan de loita contra o fraude y un inventario turístico, que recoja el patrimonio material e inmaterial del municipio.

Desde la oposición, por su parte, incidieron es aspectos importantes, como la bajada de los impuestos o la modificación del actual Plan Xeral.

A su vez, el mandatario local enumeraba algunos nuevos servicios para los vecinos y visitantes, como la construcción de un gran Gadis en la capital municipal o un hotel con ochenta habitaciones para la mayor de las urbes.

Abrió la sesión el alcalde de Ames, Blas García, que dijo que “o vindeiro sábado 9 cúmprese un ano dende que cheguei á alcaldía do Concello de Ames e por iso vou facer unha valoración sobre os primeiros nove meses do meu mandato”. El mandatario agradeció la implicación de la Corporación municipal, ya que “fomos un exemplo dentro da enmarañada situación política que se vivía no país e no Estado. Os distintos grupos políticos fomos capaces nos momentos importantes de deixar atrás as nosas diferencias e sacar adiante temas importantes”.

Entre ellos, cito la aprobación “por unanimidade do plan Ames Progresa, un dos maiores investimentos da historia deste Concello a través do cal mobilizamos máis de 6 millóns de euros en distintas actuacións destinadas a investimentos, axudas a autónomos, comerciantes, fomento do emprego”. García también destacó que en el último año “aprobamos por unanimidade o inventario municipal que levaba sen modificarse dende o 1996. Estívose vintecinco anos sen modificar o catálogo do patrimonio municipal. Do mesmo xeito, aprobamos diferentes regulamentos sectoriais de participación como o consello dos maiores, das nenas e nenos, e de educación. Ames é un concello de referencia en Galicia por varias razóns. Porque contamos cuns servizos de conciliación de calidade, unha atención moi destacable ás persoas que o necesitan, por políticas medio ambientais pioneiras como as franxas de protección de incendios, pola aposta pola saúde e o deporte con actividades únicas e referentes, polo apoio directo ao sector comercial e empresarial local, e pola defensa directa da cultura e da nosa lingua”.

COLABORACIÓN. Tampoco quiso dejar al margen el trabajo conjunto realizado con otras administraciones. Puso en valor el contacto directo y las relaciones institucionales mantenidas con el Gobierno autonómico, y en especial la reunión mantenida con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien llevaba sin recibir a un alcalde de Ames 14 años y donde se alcanzó el compromiso de realizar el proyecto de la ampliación de la EDAR de Sisalde. “Tamén quero resaltar o diálogo co Estado, onde gracias á colaboración de José Miñones desde a delegación do Goberno en Galicia conseguimos logros importantes e algúns históricos” para Ames.

Enumeró también hitos, como lograr que Correos abriese de tarde en Milladoiro, o el apoyo de la Diputación “da que nos últimos anos recibimos preto de 2 millóns de euros e coa que puidemos sacar proxectos adiante como o arranxo das beirarrúas da avenida da Maía ou a senda de Biduído de Abaixo, dende As Mimosas ata A Igrexa que sufragará integramente a Deputación. Pero o investimento máis importante no que colaborou a Deputación é o espazo colaborativo A Proa que por fin fomos capaces de inaugurar o pasado ano”.