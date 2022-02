O BNG esixe o apoio de Sanidade ás vítimas dos abusos sexuais por parte dun médico en Padrón

Padrón. A portavoz de Sanidade do BNG, Montserrat Prado, reclamou no Parlamento ao conselleiro de Sanidade que o Sergas se poña do lado das mulleres que denunciaron ser vítimas de abusos sexuais por parte dun médico en Padrón “acudindo con elas ao xulgado e apoiándoas” e se comprometa a tomar as medidas necesarias para “que algo tan desprezable coma isto nin quede impune, nin se volva repetir”.

Prado esixiu explicacións ao titular de Sanidade pola “falta de amparo” do seu departamento ás vítimas, logo de ter coñecemento dos feitos dende 2019 a través das queixas das afectadas. “As vítimas manifestaron que se sentiran abandonadas pola Consellería, que tiveron que acudir ao xulgado para que vostedes actuaran e que mesmo unha delas tivo que facer público nas redes sociais o que estaba acontecendo e vostede di que non hai falta de amparo?”, recriminou. Ademais de recalcar que “non hai ningunha xustificación para non ter actuado de inmediato e ter posto os feitos en coñecemento da Fiscalía”, Prado reprobou ao Sergas que non tivera apartado de inmediato ao médico e que o mantivera máis dun ano na súa consulta. s.e.