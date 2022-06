O ciclo da USC formou a vinte e un padroneses maiores de 50 anos

Padrón. O Salón Noble do Colexio de Fonseca, en Santiago de Compostela, acolleu a clausura do programa do IV Ciclo da USC Camiños de coñecemento e experiencia, no que participaron, entre os meses de marzo e xuño, un total de vinte e un alumnos e alumnas do municipio de Padrón maiores de 50 anos.

O encargado de recoller os diplomas do alumnado padronés participante na acción formativa foi o alcalde, Antonio Fernández Angueira.

O rexedor destacou a importancia deste programa formativo da USC, “que ten por obxectivo favorecer a democratización do saber, así como potenciar e difundir o coñecemento científico e artístico no colectivo de persoas maiores de 50 anos”, dixo.

Tras felicitar a todas as persoas participantes no mencionado curso, Fernández Angueira aproveitou para animalas a seguir colaborando “en novas edicións desta acción formativa e que poidamos seguir sumando máis alumnas e alumnos”. arca