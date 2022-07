O Club de Lectura pecha o curso cunha excursión

AMES. Rematou un novo curso no Club de Lectura da Biblioteca do Milladoiro. Antes de pór fin ás actividades do décimo segundo curso, os e as participantes do Club de lectura participaron nunha excursión na que visitaron a cidade de Pontevedra, o Castelo de Soutomaior e a cidade portuguesa de Valença do Minho. En dita saída participaron 40 persoas. Esta actividade, de balde, está dirixida por persoal do departamento de Bibliotecas, e forma parte dunha serie de accións da concellaría de Cultura para fomentar a lectura na vila. A edil de Cultura e responsable do departamento de Bibliotecas amesá, Natividade González, lembra que “para participar nesta actividade non cómpre ser un experto lector ou lectora, senón que se buscan persoas con inquedanzas culturais e que gocen de intercambiar opinións cos demais”. As reunións realízanse cada quincena, os martes a partir das 21.00 horas adaptándose ás necesidades dos seus integrantes. C.E.