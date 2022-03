O Comando Igualdade visita

padrón. Este xoves, ás doce do mediodía, no auditorio municipal de Padrón, terá lugar a actuación do Comando Igualdade do IES Alexandre Bóveda de Vigo, coa presentación previa do libro Comando Igualdade. A mocidade facendo a revolución feminista nas aulas! a cargo de Chis Oliveira e Priscila Retamozo. Trátase dun acto que está destinado ao alumnado dos centros educativos de Padrón e comarca, e foi organizado pola asociación feminista Mulleres en Padrón e o Centro de Información á Muller (CIM) Terras de Iria, e conta co patrocinio da concellería de Igualdade dos concellos de Padrón e Dodro. maría rendueles