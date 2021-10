O comercio amiense xa pode solicitar as axudas de promoción

Ames. O Boletín Oficial da Provincia vén de convocar as subvencións para a promoción do comercio no Concello de Ames para o exercicio 2021, logo de que estas axudas foran aprobadas na Xunta de Goberno Local do 23 de setembro. O Concello destina para estas axudas, cunha contía subvencionable de 7.000 euros, un total de 30.000 €.

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Electrónico Xeral do Concello de Ames ou na sede electrónica. Igualmente poderá presentarse no Rexistro Electrónico do Punto de Acceso Xeral do Estado (REC) ó que se poderá acceder tamén desde a devandita sede electrónica do Concello. O prazo de presentación é de 15 días naturais, contados desde o día seguinte da publicación no Boletín Oficial da Provincia, neste caso, por tanto desde o 6 de outubro de 2021.

Poderán optar a estas subvencións as asociacións de comerciantes e profesionais de Ames, legalmente constituídas e que na actualidade figuren inscritas no rexistro municipal de asociacións. Subvencionaranse as accións e proxectos destinados á promoción comercial: publicidade, promoción de ventas, animación, celebración de exposicións, congresos e aquelas actividades destinadas á promoción de produtos comercializados polas empresas que desenvolven a súa actividade comercial no concello. Tamén se subvencionarán os gastos de contratación de persoal destinado a promover accións de promoción económica dentro do ámbito dos seus asociados. arca