O Concello de Ames axiliza o proxecto do CEIP do Milladoiro

O silencio respecto ao proxecto do futuro CEIP do Milladoiro impacienta ao Concello de Ames, polo que, a través da concellería de Educación, vén de enviarlle unha carta ao conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, para pedirlle información sobre o estado de de execución da obra.

O edil de Educación, David Santomil, explica que “as últimas novas que temos sobre o proxecto do novo CEIP do Milladoiro son que en setembro de 2021 a Xunta de Galicia comezou a tramitación para licitar a redacción do proxecto de dito centro. Debido a iso decidimos enviarlle unha carta ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para solicitar información sobre o estado de execución do proxecto do novo CEIP do Milladoiro. Queremos saber se se rematou a redacción do proxecto ou non, para coñecer cando se van licitar as obras de construción”.

O concelleiro engadiu que “xa temos moito camiño andado para que este proxecto sexa unha realidade. Está demostrado que existe a colaboración institucional necesaria para poder entre ambas administracións desenvolver infraestruturas que entendemos que son fundamentais e de máxima necesidade pola saturación que existe no CEP de Ventín e na Escola de educación infantil do Milladoiro. Por iso cremos que é necesario axilizar os prazos para que este centro poida ser unha realidade o antes posible”. O edil cre que grazas a esta obra se ampliará a oferta educativa do Milladoiro.

A parcela onde se construirá conta con 13.167 metros cadrados. Esta construción está incluída no Plan de Infraestruturas 2016- 2020 da Xunta e conta cun investimento estimado de 4 millóns de euros. A licitación da redacción do proxecto foi aprobada pola Xunta en setembro de 2021. Segundo informou o Goberno galego contémplase a construción dun centro para 450 alumnos, con 6 aulas de infantil e 12 de primaria, e outras catro para desdobres, aula de música, sala de usos múltiples, biblioteca e ximnasio, con vestiarios adaptados. A área de administración inclúe despachos, conserxería e un local para a ANPA. Hai comedor e zona común.