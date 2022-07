O Concello de Dodro, molesto por non estar ó tanto das obras no CPI

Dodro. O goberno do concello de Dodro quere manifestar “o seu malestar por non ser informado nin invitado á reunión que a Consellería mantivo coa dirección do centro, onde se informou da rehabilitación do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón e dos posibles prazos de execución”.

E é que segundo indican fontes municipais mantiveron sempre “unha comunicación aberta e transparente dos pasos dados, tanto coa Asociación de nais e pais do alumnado (ANPA) coma coa dirección do centro, así como a máxima lealdade institucional coa Consellería de Educación e a súa Secretaría Xeral Técnica”. O goberno local explica que non fixeron público en ningún momento “a rehabilitación do centro á espera de que fora a propia Consellería a que o fixera, como mostra de lealdade institucional, a pesar de ter documentos que así o acreditaban”, sinalan dende o goberno local.

E é por iso que piden da Consellería de Educación “a mesma lealdade institucional que ten demostrado o Concello de Dodro. Ante estes feitos o Concello solicitou unha explicación do sucedido”.

Aseguran fontes municipais que o CPI Eusebio Lorenzo Baleirón será rehabilitado e con isto “a educación en Dodro dará un paso adiante na súa calidade educativa, liña marcada por este goberno municipal desde a súa chegada”, sentencian.

Agradecen á ANPA e ó centro a súa colaboración no traballo desenvolvido durante estes tres anos “que por fin dan os seus froitos”. C.E.