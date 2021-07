O concurso público de oficinas de farmacia dá máis servizos ao rural

Val do Dubra. O último concurso público de oficinas de farmacia convocado pola Xunta de Galicia deu como resultado un incremento de servizos no eido rural. O secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes, e o delegado territorial da Xunta, Gonzalo Trenor, estiveron visitando esta semana a oficina de farmacia de Portomouro, en Val do Dubra (adxudicataria do último concurso).

Dende o Goberno galego consideran a atención farmacéutica un servizo fundamental para a asistencia sanitaria poboacional. “Así, a actualización periódica que realiza a Consellería de Sanidade sobre o mapa de farmacias galegas, permite reforzar a atención farmacéutica naquelas zonas que o precisan”, apuntan dende a Xunta.

Deste xeito, a Consellería convocou un concurso público no ano 2018 que foi resolto en xuño do ano pasado autorizándose 41 novas oficinas de farmacia, das que o 76% corresponden ao ámbito rural ou semiurbano (20 no rural e 11 en área semiurbana). Entre elas, na provincia da Coruña, a resolución deste concurso significou que o núcleo de Portomouro (Val do Dubra), ou o concello de Vilasantar, volvan contar cunha oficina de farmacia, tras anos sen este servizo.

Previamente a este concurso público, levouse a cabo a elaboración dun novo mapa farmacéutico, coa planificación da autorización de novas oficinas de farmacia e a delimitación territorial para o seu emprazamento. Este novo mapa resultaba absolutamente necesario, dado que as circunstancias a ter en conta para determinar as necesidades de servizo reais da poboación tiñan mudado substancialmente desde a aprobación do antigo mapa farmacéutico, que databa de 2002.

Entre as novidades deste último concurso, cómpre subliñar a actualización do baremo aplicable para a valoración dos méritos, que daba un maior peso á experiencia profesional e á adxudicación das oficinas de farmacia nun acto único, o que axilizou dun xeito significativo o proceso ao realizar nun só día un procedemento que noutros concursos tiña levado meses.

Ditos servizos “son un elemento imprescindible pola súa integración nas poboacións e proximidade cos usuarios, especialmente no ámbito rural”. C.E.