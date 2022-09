O curso nas Aulas Sénior de Padrón comeza o 17

Padrón. As Aulas Sénior de Padrón, xestionadas por Ategal, en colaboración co Concello, veñen de facer pública as datas de apertura de matrícula e a programación completa para o presente curso 2022-23, que comezará a súa andaina o 17 de outubro e finalizará o 31 de maio de 2023.

As actividades do programa de envellecemento activo están destinadas a maiores de 50 anos tanto de Padrón como da contorna. Ten un custe anual de 58 € por persoa (100 € se é matrimonio) e 10 € por actividade. As persoas empadroadas poderán matricularse a partir do 15 de setembro. A matrícula abrirase a todas as persoas maiores de 50 anos da comarca a partir do 23 de setembro. Cómpre subliñar que as Aulas Sénior de Padrón, que están a piques de cumprir 30 anos, son todo un referente en Galicia.

Por outra banda, Padrón fixo pública a ampla oferta deportiva para o curso das Escolas deportivas municipais así como de actividades físico-deportivas para adultos. As principais novidades son a implantación da escola deportiva municipal de voleibol e a actividade de tenis para maiores de 14 anos. Tamén está a implantación da nova ordenanza de cotas xa aplicada na inscrición. O luns, día 12, abrirase a matrícula. arca