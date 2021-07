O Festival AmesOn terá como protagonista ao Grupo Xosé Constenla

ames. O programa AmesON culmina o mes de xullo co concerto de Xosé Constenla Grupo. O cuarteto, formado por músicos de primeiro nivel, será o encargado de poñerlle o broche de ouro ao mes de xullo. O concerto terá lugar hoxe na praza da Madalena, no Milladoiro, ás 20.00 horas. O grupo está formado polas melodías do baixo e do contrabaixo de Pablo Sanmamed, polos acordes dos teclados de Javier Constenla, polas notas da batería de Rober Vázquez e pola voz de Xosé Constenla. Música de autor para revitalizar o sector da hostalaría e animar á veciñanza a gozar das noites do verán en Ames co sexto concerto do devandito programa. A concellaría de Promoción Económica pon en marcha esta serie de actuacións para dinamizar a cultura e a economía no termo municipal ao longo dos meses de xuño, xullo, agosto e setembro. p.B.