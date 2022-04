O home do tempo da TVG apadriñou MeteoBarouta

Ames. MeteoBarouta, o centro de observación metereolóxica do alumnado do CEIP de Barouta, vén de recibir a visita de Diego Viaño, o home do tempo da TVG e antigo alumno deste colexio, que conversou cun equipo que xa empezou a funcionar dende principio de curso.

Foi a presentación oficial que vén de recibir un servizo cuxos obxectivos básicos pasan pola observación de fenómenos climáticos e seguimento dos mesmos no tempo; coñecer os principais elementos metereolóxicos; recoller datos, facer seguimento dos mesmos en determinados periodos de tempo e representalos gráficamente e tamén traballar aspectos de tódalas áreas do currículo: matemáticas, linguas, ciencias, idiomas, entre outras materias.

Viaño, pola súa banda, apadriñou a iniciativa, foi entrevistado e recibiu explicacións de como se creara MeteoBarouta dos seus protagonistas, Cristian, Yeremi, Jhoel, Amalia, Candela, Ángela e Brais. M. Outeiro