O Milladoiro recuperará as súas festas o 17, 18 e 19 de marzo e coa París de Noia

Ames. A localidade do Milladoiro volve a recuperar por todo o alto as súas festas grazas á aportación dos seus veciños, á dos establecementos comerciais e ao apoio indispensable do Concello de Ames. Deste xeito, poderanse celebrar os fastos na honrra do seu patrón, San Xosé, durante tres días (concretamente, o 17, 18 e 19 do vindeiro mes de marzo). E faranse coas mellores orquestras de Galicia entre as que estará París de Noia. Ao mesmo tempo, recuperase a Festa das Tapas dando a coñecer a boa gastronomía que existe neste recuncho amesán. Haberá cantos de taberna, pasarrúas con charanga, sesión vermú e tardeo, actividades para os cativos e como novidade, un Concurso de Peñas Xuvenís. Recupérase tamén o Mercado exposición de produtos ecolóxicos e artesanais. Máis datos no Facebook Festas Milladoiro. M. Outeiro