O Pino, entre os destinos turísticos intelixentes

O PINo. O Pino pasa a formar parte da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes (DTI) logo de que a comisión executiva deste organismo aprobara a incorporación de 42 novos destinos, elevando a 347 o número de membros. Entre as últimas incorporacións se atopa tamén a Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés. O DTI ten como obxectivo implantar un novo modelo de mellora da competitividade e o desenvolvemento turísticos coa vista posta na sostenibilidade e en incrementar tanto a satisfacción do visitante como a calidade de vida do residente. Impúlsao a Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segittur. Ademais do Pino, entran na Rede de Destinos Turísticos Intelixentes os municipios de Arzúa e Melide, xunto a Palas de Rei, Vigo, Monterroso, Paradela, Pedrafia, Portomarín, Samos, Sarria, as mancomunidades do Salnés e a Ría de Arousa Norte ou a Mancomunidade de Municipos da Ruta da Prata. arca