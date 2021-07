O proxecto dos Xardíns do Milladoiro leva xa un mes e medio de demora

ames. O parque que se sitúa a carón da igrexa e ao redor do instituto estase a converter no ruxerruxe de todo o municipio, xa que a data prevista para a súa posta en funcionamento era o 15 de xuño, da cal xa pasa un mes e medio. Ademais, aínda non existe un día oficial para a súa apertura. Deste xeito, a zona verde máis ampla e ambiciosa do Milladoiro segue valada. Recordar que a mesma conta con 12.000 metros cadrados e outros cincocentos de sendas destinadas aos peóns e está adaptada ás necesidades de tódalas persoas. A maiores posúe alumeado led, dúas mesas de ping pong, bancos e fontes. Incrementando así, os espacios de lecer maila flora, xa que sumará 44 árbores e 9.500 metros de prantas. A falta dunha data, os veciños e veciñas da vila seguen á espera de, polo menos, poder ver como se retiran os valados do mesmo. p. brea