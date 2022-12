O PSOE pide aumentar o profesorado no Milladoiro

AMES. A portavoz de Educación do Grupo Socialista, Noa Díaz, vén de presentar unha batería de iniciativas parlamentarias para reclamarlle á Xunta que reforce o profesorado nos centros educativos do Milladoiro, sinaladamente o EEI Milladoiro, o CEP Ventín e o IES Milladoiro. Sinala que a sobrecarga dos e das profesionais “afecta á prestación dun servizo educativo de calidade e impídelles atender ás necesidades mínimas do alumnado”. Díaz explica que os matriculados nos tres centros deste núcleo urbano proceden de máis de 20 nacionalidades distintas, pero isto “non animou ao Goberno galego a tomar ningunha medida para favorecer a súa integración nas súas etapas educativas”. A parlamentaria socialista pide a contratación dun profesional para o departamento de Orientación, dun especialista en Pedagoxía Terapéutica e outro en Audición e Lingua. Ademais reclama recursos para resolver a falla de aulas de informática. c.g.