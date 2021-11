O Samaín máis lucido, na escola infantil A Madalena

a maía. A Escola Infantil Municipal A Madalena do Milladoiro vai regresando á normalidade, e xa retomou actividades tan vistosas como o Samaín, que se celebrou nas súas aulas este pasado venres, respectando os grupos burbulla e os protocolos sanitarios establecidos. “O importante é pasalo ben”, destacou a directora do centro, Sandra Dios, quen agradeceu a colaboración “coma sempre” das nais e pais da rapazada, que se achegou á escola con disfraces e maquillaxes terroríficas.

Durante a xornada, o alumnado gozou das actividades preparadas polo persoal docente do centro, que incluíron música, lambonadas e un photocall para os nenos e nenas de 0-1 anos, que incorporaron as fotografías aos seus libros de lembranzas. A decoración temática das aulas complementou aos disfraces da rapazada. Este Samaín serviu como broche á programación educativa que organiza cada mes o persoal docente, centrada no outono. o. d. vilar