O segredo de Campos pra cumprir cen anos en Rois: comer e beber a vontade

Rois. O veciño de Rois Jesús Campos Rey cumpriu cen anos o pasado sábado 22 de xaneiro, unha efeméride que celebrou por todo o alto na súa casa de Liñares, da parroquia de Costa, xunto a súa familia. E ata non hai moito, era habitual ver a Jesús andando en bicicleta pola aldea. O novo centenario é totalmente autónomo, le o xornal sen gafas ae entretense moito xogando á baralla. Ademais, case sempre gaña grazas á súa boa memoria para lembrar as cartas que xa saíron. Pola súa banda, o alcalde de Rois, Ramón Tojo, visitouno e obsequiouno, en nome do Concello cunha felicitación, un doce tradicional e cun peregrino, que simboliza o camiño da vida. Campos amosoulle con moito orgullo ao mandatario a torta de aniversario coa súa foto, e contoulle o segredo para manterse en tan boa forma: comer e beber o que lle pide o corpo. M. Outeiro