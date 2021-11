O tripartito e PP, a favor do suplemento de crédito

Ames. O pleno extraordinario de Ames acadou o consenso do tripartito e do PP para aprobar un suplemento de crédito de 1.451.360 euros, tanto para gasto corrente coma para facer fronte ás medidas de seguridad e limpeza pola covid. A sesión, que se resolveu en media hora e sen apenas debate, tivo dúas abstencións doutros tantos edís. Así, José Ramón Oulego, de Ciudadanos, aproveitou a súa quenda para anunciar que non ia votar nin si nin non ao entender que os suplementos de crédito teñen que cumprir unha serie de requisitos “os suplementos empréganse para gastos necesarios e inaprazables e aquí hai gastos que cumpren estas características e outros que non”. Cre que “a adquisición dun inmoble para oficinas municipais é un gasto necesario pero non neste momento”. E Quique Costas, de Ames Novo, seguiu a mesma liña ao defender que “non todo o que se presenta neste suplemento se corresponde con algo ineludible”. M.Outeiro