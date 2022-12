O violinista Anxo Gómez deu un concerto solidario

AMES. O auditorio do Milladoiro vén de acoller un fermoso concerto solidario organizado polo Concello, a cargo de Anxo Gómez, acompañado no piano por Brais González, e coa colaboración de Art Forn Dent. Durante a actuación puideron verse proxeccións audiovisuais que amosaron a parte artística que leva a cabo a

asociación, para dar visibilidade á enfermidade de Dent. É unha mutación no cromosoma X que afecta gravemente aos riles e que padecen dez nenos en Galicia, entre eles Hugo, un rapaz de 9 anos de Brión. Por certo que Anxo Gómez, veciño de Milladoiro e estudante de terceiro da ESO no IES da urbe, recibiu recentemente unha Mención de Honra pola súa participación no Concurso Internacional en Bratislava de Violín Competition na categoría de menores de 21 anos. Acadou o 1º premio do Concurso de Corda Cidade Vigo o 8 de decembro. As pezas que interpretou son de Sarasate, Mozart, Wienniawski e Saint Saens. C.G.