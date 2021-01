Obligan a desmantelar el parapeto de paraguas de una terraza en Milladoiro

AMES. Se le ocurrió porque arreciaba el vendaval, y unos clientes insistían en comer en la terraza. Francisco Sande, propietario del restaurante O Camiño de Milladoiro (Ames) decidió improvisar, recubriendo con plásticos y paraguas bien asegurados mediante bridas la parte más expuesta de su establecimiento. Pero no duró mucho su idea: “Parece que non queren que traballemos”, se lamenta el hostelero, que recuerda la visita de la Policía Local en la que le obligaron a retirar el parapeto alegando que incumplía la ordenanza de terrazas y que suponía un “agravio comparativo” para el resto de establecimientos, recuerda. Ahora se enfrenta a unas limitaciones que le obligar a cerrar, “porque hacer caja fuera es imposible, y para servir cafés o platos para llevar, no me compensa el gasto eléctrico”, se lamenta este profesional. m. manteiga