Obradoiros en Boqueixón para celebrar o 8 de Marzo

BOQUEIXÓN. 8-M no Camiño da Igualdade é o lema da

campaña de sensibilización que os Concellos de Boqueixón, Touro e Vedra,

integrados no Centro de Información á Muller (CIM) boqueixonés, poñen en

marcha con motivo da celebración do Día Internacional da Muller. Esta proposta comprende o desenvolvemento de diversas accións durante este mes de marzo. Como complemento, ofreceranse diversos obradoiros e actividades dirixidas especialmente á mocidade. No caso de Boqueixón, desenvolveranse catro cursos dirixidos ao alumnado de Educación Primaria e Secundaria. Terán lugar dentro do programa de conciliación Venres de Lecer. As propostas variarán dende un

obradoiro con xoguetes –para 1º e 2º de Primaria– ata unha sesión de escape

–para o alumnado de Secundaria–, que se combinarán cun taller de contos

para 3º e 4º de EP e unha proposta tipo Pekín Express para 5º e 6º de EP. A.P.