Obradoiros virtuais e conferencias cos Reis e Papa Noel na programación do Nadal de Rois

Rois. O Concello de Rois desenvolverá este Nadal un amplo programa de actividades, ao que se unirán novidosas iniciativas encamiñadas a facer que, malia á pandemia e ás restricións impostas, a cativada poida vivir coa ilusión de sempre estas datas máxicas. Poderán falar cos Reis Magos e tamén gozar de obradoiros virtuais, xadrez, música, a lectura ou andainas. Ao non estar permitidas as reunións, este ano non poderán facerse os encontros con Papá Noel, o Apalpador e os Reis. Pero iso non significa que non vaian visitar a toda a rapazada de Rois. De feito, comprometéronse a contestar todas as cartas que nenos e nenas descarguen na web www.concelloderois.org e envíen cubertas cos seus desexos ao enderezo cultura@rois.es. Ademais, os Magos chamarán nas vésperas de Reis a toda a cativada que concerte unha cita con eles chamando ao 981 816 061.

As crianzas censadas en Rois e nadas entre os anos 2009 e 2020 recibirán un agasallo na súa casa. Celadores e alcaldes de barrio actuarán como paxes e entregarán a todas as familias a felicitación de Nadal, a revista Debullar e o almanaque de Rois para 2021. arca