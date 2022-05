Ofrenda a Cela polos 106 anos do seu nacemento

PadróN. A Xunta e os concellos do Sar homenaxearon este mércores ao escritor Camilo José Cela con motivo do 106 aniversario do seu nacemento, cunha ofrenda floral no cemiterio de Santa María de Adina, en Padrón. O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, os alcaldes de Padron, Rois e Dodro, e o presidente da Fundación Rosalía, entre outros, participaron no acto conmemorativo e, posteriormente, asististiron á lectura pública da obra A Rosa, unha iniciativa promovida polo alumnado de distintos centros de ensino na honra do escritor padronés. Na súa intervención, Lorenzo apuntou o carácter especial da homenaxe deste ano, no que a Xunta conmemora o 20 aniversario da morte do Nobel galego con diversas iniciativas para poñer en valor a súa figura e o seu legado. Entre elas referiuse á musealización da locomotora coñecida como Sarita, tras o proceso de restauración que se está a desenvolver na peza do Museo do Ferrocarril. s. e.